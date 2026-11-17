NVIDIA Aktie
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Marktkap. 3,42 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. "Ruhig und gelassen" - so überschrieb Analyst Tom O'Malley am Mittwoch seine Reaktion auf den Quartalsbericht des KI-Konzerns. Der Frage, ob der Abschied von Jensen Huang etwas am Umsatzausblick des Chipherstellers ändere, sei die Aufstockung des Wachstumsziels für das Geschäftsjahr 2028 entgegengesetzt worden. Hinsichtlich der Spekulationen um Huangs Rückkehr habe der Verwaltungsrat aus seiner Sicht das Richtige getan: in der Telefonkonferenz Stellung beziehen und dem eine Absage erteilen. Insgesamt blieben Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst Belastungsfaktoren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 04:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 04:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 155,46
|Abst. Kursziel*:
35,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 162,90
|Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 223,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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