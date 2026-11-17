ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
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Marktkap. 135,38 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Dort habe der Industriekonzern von einer robusten Nachfrage im Kontext des Baues von Datenzentren berichtet, schrieb Sebastian Kuenne in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Stornierungen seitens Kunden gebe es bislang nicht. Interessanterweise präferierten Kunden Lieferzeiten von ein bis zwei Jahren - ABB könne jedoch in weniger als einem Jahr liefern./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
68,02 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,55%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)