ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 152,09 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal von 75 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einem starken Jahresauftakt des Herstellers von Kapitalgütern dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenzentren. Die Zahlen bewiesen, dass die Schweizer auf Wachstumskurs seien./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
77,62 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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