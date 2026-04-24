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Symbol ABLZF

DZ BANK

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

21:26 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal von 75 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einem starken Jahresauftakt des Herstellers von Kapitalgütern dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenzentren. Die Zahlen bewiesen, dass die Schweizer auf Wachstumskurs seien./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
77,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

21:26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
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