ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 128,08 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor Zahlen mit einem Kursziel von 58 Franken auf "Sell" belassen. Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs sollten noch begrenzt sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Resultate des ersten Quartals. In der Region Nahost erwirtschafteten die Schweizer weniger als fünf Prozent ihres Umsatzes. Die Energie- und Rohstoffkosten machten bei ABB weniger als ein Prozent beziehungsweise sieben Prozent aus. Das Geschäft mit der Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach die Erwartungen erneut übertreffen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
58,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
62,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,50%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|16:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
