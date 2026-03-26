ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

68,62 EUR -1,64 EUR -2,33 %
STU
68,68 EUR -1,56 EUR -2,22 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 128,08 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

14:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor Zahlen mit einem Kursziel von 58 Franken auf "Sell" belassen. Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs sollten noch begrenzt sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Resultate des ersten Quartals. In der Region Nahost erwirtschafteten die Schweizer weniger als fünf Prozent ihres Umsatzes. Die Energie- und Rohstoffkosten machten bei ABB weniger als ein Prozent beziehungsweise sieben Prozent aus. Das Geschäft mit der Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach die Erwartungen erneut übertreffen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
62,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,50%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

16:06 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
14:11 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
23.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
