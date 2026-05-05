Kering Aktie
Marktkap. 30,15 Mrd. EURKGV 512,51 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Wachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. Sie präferiert Papiere von Unternehmen, die dank Selbsthilfepotenzial überdurchschnittliches Wachstum versprechen. Kering könnte aus ihrer Sicht so ein Kandidat sein, sobald die Korrekturphase 2026 und 2027 durchschritten ist./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Equal Weight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
238,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,89%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
237,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,16%
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:01
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Kering Sell
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|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Kering Buy
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|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
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