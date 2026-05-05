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Symbol PPRUF

Barclays Capital

Kering Equal Weight

08:01 Uhr
Kering Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Kering
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Wachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. Sie präferiert Papiere von Unternehmen, die dank Selbsthilfepotenzial überdurchschnittliches Wachstum versprechen. Kering könnte aus ihrer Sicht so ein Kandidat sein, sobald die Korrekturphase 2026 und 2027 durchschritten ist./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Equal Weight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
238,30 €		 Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
237,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,16%
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:01 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
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