Kering Aktie
Marktkap. 33,35 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 290 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen insgesamt weitgehend erfüllt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Bei der Marke Gucci sei es aber schlechter gelaufen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
251,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
268,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
262,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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