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Deutsche Bank AG

Kering Hold

10:31 Uhr
Kering Hold
Aktie in diesem Artikel
Kering
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 290 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen insgesamt weitgehend erfüllt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Bei der Marke Gucci sei es aber schlechter gelaufen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
251,90 €		 Abst. Kursziel*:
11,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
268,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
262,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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