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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

31.05.26 17:23 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
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57.374,2452 CHF -228,8968 CHF -0,40%
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73.451,3502 USD -293,0370 USD -0,40%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.716,7809 EUR -14,4554 EUR -0,83%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.488,3443 GBP -12,6405 GBP -0,84%
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617,0681 EUR 1,6299 EUR 0,26%
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534,9604 GBP 1,3745 GBP 0,26%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
114.647,6393 JPY 294,5603 JPY 0,26%
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719,6558 USD 1,8490 USD 0,26%
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63,7714 CHF -0,7082 CHF -1,10%
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70,0030 EUR -0,7723 EUR -1,09%
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13.006,1564 JPY -144,4304 JPY -1,10%
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39,3071 JPY 2,8845 JPY 7,92%
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Um 17:11 ist Bitcoin 73.549,06 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,26 Prozent niedriger als am Vortag (73.744,39 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 3,3 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,75 Prozent auf 51,95 US-Dollar, nach 52,34 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 0,60 Prozent schwächer bei 2.007,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.019,20 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,24 Prozent auf 299,04 US-Dollar, nach 302,81 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 0,67 Prozent auf 1,329 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,338 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (370,42 US-Dollar) geht es um 1,66 Prozent auf 364,27 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet Cardano um 17:11 ab. Es geht 0,71 Prozent auf 0,2338 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2355 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 10,37 Prozent auf 0,2523 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,2286 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3476 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3485 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 720,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (717,81 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,36 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0999 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1004 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,81 Prozent auf 81,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 82,55 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,57 Prozent auf 8,870 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,922 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,81 Prozent auf 9,088 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,163 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 3,15 Prozent auf 0,8761 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9046 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com