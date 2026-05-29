Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 0,09 Prozent auf 73.678,81 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.744,39 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 3,3 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,19 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 52,24 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 52,34 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,23 Prozent auf 2.014,50 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.019,20 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,96 Prozent auf 305,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 302,81 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,338 US-Dollar am Vortag auf 1,334 US-Dollar nach unten (0,34 Prozent).

Daneben fällt Monero um 1,26 Prozent auf 365,74 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 370,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2355 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2358 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Stellar um 6,54 Prozent auf 0,2436 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2286 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3495 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3476 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,55 Prozent auf 721,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 717,81 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1002 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1004 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,14 Prozent auf 82,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,55 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,41 Prozent auf 8,959 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,922 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,06 Prozent auf 9,169 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 9,163 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9046 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9001 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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