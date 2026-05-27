UBS AG

Bayer Buy

13:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 37,47 EUR -0,52 EUR -1,37% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass es in Brasilien den Versuch gebe, den Einsatz von Glyphosat gerichtlich verbieten zu lassen, schrieb Matthew Weston am Mittwochmittag. Er sieht insgesamt nur geringe Erfolgschancen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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