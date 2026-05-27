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WKN BAY001

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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

13:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass es in Brasilien den Versuch gebe, den Einsatz von Glyphosat gerichtlich verbieten zu lassen, schrieb Matthew Weston am Mittwochmittag. Er sieht insgesamt nur geringe Erfolgschancen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,45 €		 Abst. Kursziel*:
38,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,78%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 Bayer Buy UBS AG
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