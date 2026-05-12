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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

12:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz und genauerem Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisprognose für 2026 um 1,3 Prozent an. Er begründete dies mit der etwas höheren Profitabilität im Agrarchemieeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,68 €		 Abst. Kursziel*:
34,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,13%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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