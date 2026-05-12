UBS AG

Bayer Buy

12:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 38,20 EUR -0,32 EUR -0,83% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz und genauerem Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisprognose für 2026 um 1,3 Prozent an. Er begründete dies mit der etwas höheren Profitabilität im Agrarchemieeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock