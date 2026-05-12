Bayer Aktie
Marktkap. 36,43 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz und genauerem Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisprognose für 2026 um 1,3 Prozent an. Er begründete dies mit der etwas höheren Profitabilität im Agrarchemieeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,68 €
|Abst. Kursziel*:
34,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,13%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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