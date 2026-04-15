DAX 24.149 +0,3%ESt50 5.960 +0,3%MSCI World 4.592 +0,1%Top 10 Crypto 9,6235 +1,5%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.395 +0,1%Euro 1,1779 -0,2%Öl 96,44 +1,7%Gold 4.815 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Asien: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
40,71 EUR -0,14 EUR -0,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Deutsche Bank AG

Bayer Hold

10:41 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
40,71 EUR -0,14 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 23 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb die nun zuständige Expertin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Sie rechnet mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, getrieben vom Agrargeschäft./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,44 €		 Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

10:41 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13.04.26 Bayer Buy UBS AG
09.04.26 Bayer Halten DZ BANK
30.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
26.03.26 Bayer Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktie bewertet Hold-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Hold-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit Einbußen
finanzen.net Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochnachmittag ins Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag stärker
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Advances AB-1002 Study, Highlights Pharma Growth Strategy
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Wins EC Approval to Expand Kerendia in Heart Failure Treatment
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Advances Roundup Settlement With Missouri Court Approval
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen