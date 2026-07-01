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Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

09:11 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
176,64 EUR 0,08 EUR 0,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
189,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
175,92 €		 Abst. Kursziel*:
7,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
176,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
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