Air Liquide Aktie
Marktkap. 111,49 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
189,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
175,92 €
|Abst. Kursziel*:
7,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
176,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.