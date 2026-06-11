Air Liquide Aktie
Marktkap. 106,55 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum zweiten Quartal von 205 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen an eine Kapitalmaßnahme des Herstellers von Industriegasen an. Mit Blick auf die Ende Juli anstehenden Geschäftszahlen zeigte sie sich am Donnerstag optimistisch./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,10 €
|Abst. Kursziel*:
14,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
166,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:06
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.