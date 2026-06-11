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Air Liquide Aktie

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166,14 EUR -0,60 EUR -0,36 %
STU
152,98 CHF -0,59 CHF -0,38 %
BRX
finanzen.net zero
Air Liquide jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 106,55 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

10:06 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
166,14 EUR -0,60 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum zweiten Quartal von 205 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen an eine Kapitalmaßnahme des Herstellers von Industriegasen an. Mit Blick auf die Ende Juli anstehenden Geschäftszahlen zeigte sie sich am Donnerstag optimistisch./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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