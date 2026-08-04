Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,94 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
41,75 €
|Abst. Kursziel*:
-13,77%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
41,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,12%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|11:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.