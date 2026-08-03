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Symbol IOSDF

Deutsche Bank AG

IONOS Buy

12:41 Uhr
IONOS Buy
Aktie in diesem Artikel
IONOS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach einer starken Zunahme der Nettoneukunden im ersten Quartal dürfte es im zweiten Jahresviertel darum gegangen sein, hier erneut gewachsen zu sein, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Mittwoch. Nach rund 180.000 Nettoneunkunden im ersten Quartal laute die Konsensprognose für das zweite Quartal auf gut 90.000 unter dem Strich hinzugewonnenen Kunden./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,22%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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