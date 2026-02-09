DAX25.018 ±0,0%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -1,1%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.779 -1,9%Euro1,1908 -0,1%Öl69,25 +0,2%Gold5.052 -0,1%
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Im Abwärtssog

IONOS-Aktie sackt ab - auch Aktien von 1&1 und United Internet unter Druck

10.02.26 12:03 Uhr
IONOS-Aktie stürzt ab: Auch Aktien von 1&1 & United Internet betroffen | finanzen.net

Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
26,05 EUR -0,25 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IONOS
23,80 EUR -1,90 EUR -7,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
27,38 EUR -0,38 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die Titel von IONOS via XETRA mit acht Prozent belastete und jene von 1&1 mit 4,4 Prozent. In der Folge büßten die Aktien des Mutterkonzerns 4,6 Prozent an Wert ein.

Wer­bung

Bei 1&1 und United Internet sah die Bilanz der Kursentwicklung in den vergangenen Monaten besser aus, was die etwas geringeren Abgaben am Dienstag mit erklärt. Die Titel der Webhosting-Tochter IONOS sind derzeit im Konzern das Sorgenkind der Anleger, indem sie ihre Talfahrt mit einem Tief seit fast einem Jahr fortsetzten. Die Aktien haben seit ihrem August-Hoch schon mehr als 40 Prozent an Wert verloren, was der UBS-Experte Polo Tang am Dienstag mit Sorgen vor störendem Einfluss durch Lösungen der Künstlichen Intelligenz begründete.

Mit Blick auf IONOS rechnet Tang "kurzfristig nicht mit einem beruhigenden Trend". Die Ziele für 2026 signalisierten zwar ein beschleunigtes Wachstum, doch dies werde die derzeit vorhandenen Befürchtungen, dass das Unternehmen im KI-Bereich hinterherhinkt, kaum zerstreuen. Viele Anleger befürchteten, dass der Aufstieg von KI-gestützten Tools die Lösungen von IONOS überflüssig machen könnte.

Getrieben vom eingedampften Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes waren 1&1 zuletzt auf einem Hoch seit 2021 angekommen, was der Experte jetzt zur Abstufung auf "Neutral" nutzte. Ein Zusammenschluss mit einem anderen deutschen Netzbetreiber sei zwar eine Option, liege derzeit aber nicht auf der Hand. Eine weitere Einschränkung der Mittel für den Netzausbau wäre bei 1&1 zwar positiv für den Barmittelfluss, stehe aber auch nicht unmittelbar bevor.

Wer­bung

Analyst Tang behielt in seinen Studien zu den drei Konzernaktien am Dienstag einzig für United Internet seine Kaufempfehlung bei, da die Mutter im Konzerngebilde der günstigste Weg für Anleger sei. Der Wert von IONOS und 1&1 impliziere einen negativen Eigenkapitalwert für den Rest des Unternehmens, argumentierte der Experte. Das Ende der Fahnenstange sieht er daher nicht erreicht, auch wenn die United-Aktien im Januar mit 1&1-Rückenwind auf ein Hoch seit 2022 gestiegen waren.

/tih/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

