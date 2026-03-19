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Barclays Capital

IONOS Overweight

08:41 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Webhoster bewege sich in die richtige Richtung, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend nach dem soliden Geschäftsbericht. Sie passte ihr Modell zwar etwas an, bleibt aber optimistisch. Die Diskussion um Ki-Verdrängung dürfte 2026 ihren Zenit erreichen und die Aktien seien nicht teuer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,25 €		 Abst. Kursziel*:
46,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,79%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 IONOS Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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