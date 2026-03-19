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Symbol IOSDF

Deutsche Bank AG

IONOS Buy

14:01 Uhr
IONOS Buy
Aktie in diesem Artikel
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24,20 EUR 0,50 EUR 2,11%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei erwartungsgemäß gewesen, schrieb Nizla Naizer in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bleibe bei der Aussicht auf Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2026./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,20 €		 Abst. Kursziel*:
65,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

08:41 IONOS Overweight Barclays Capital
19.03.26 IONOS Overweight Barclays Capital
19.03.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 IONOS Neutral UBS AG
19.03.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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