DAX 26.118 +0,0%ESt50 6.471 +0,1%MSCI World 4.964 -0,2%Top 10 Crypto 8,2820 +1,4%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.441 -0,8%Euro 1,1595 +0,2%Öl 91,83 +0,9%Gold 4.357 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zeigt sich robust -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kurseinbruch in Südkorea -- DocMorris hebt Prognose an -- RENK, adidas, Goldpreis, SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON im Blick
Top News
Iran-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment: DAX zeigt sich im Mittwochshandel dennoch robust Iran-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment: DAX zeigt sich im Mittwochshandel dennoch robust
RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie und hält an seinen Kursziel fest RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie und hält an seinen Kursziel fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
155,30 EUR +0,85 EUR +0,55 %
STU
finanzen.net zero
adidas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 26,71 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

AI Analyse

RBC Capital Markets

adidas Outperform

08:01 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
155,30 EUR 0,85 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
153,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
155,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 adidas Neutral UBS AG
04.08.26 adidas Neutral UBS AG
03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

dpa-afx Favoritenwechsel RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie? RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie?
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Dienstagnachmittag ins Plus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag im Aufwind
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Expiration ITM of 50,000 Long Calls for an aggregate cash settlement of EUR 113,500
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.