adidas Aktie
Marktkap. 26,71 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
153,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
155,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.