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AI Analyse

UBS AG

adidas Neutral

09:06 Uhr
adidas Neutral
Aktie in diesem Artikel
adidas
160,65 EUR 1,65 EUR 1,04%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
173,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
159,45 €		 Abst. Kursziel*:
8,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
160,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Expiration ITM of 50,000 Long Calls for an aggregate cash settlement of EUR 113,500
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy
MarketWatch The World Cup winners wore Adidas shirts. But the company’s investors are still crying foul.
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