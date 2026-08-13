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AI Analyse

Barclays Capital

EON SE Equal Weight

11:21 Uhr
EON SE Equal Weight
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E.ON SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Dies sowie die geringere Nettoverschuldung, die Bestätigung der Jahresziele und die Berücksichtigung des übernommenen britischen Energieanbieters OVO im Bewertungsmodell seien die Gründe für sein leicht höheres Kursziel./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
17,41 €		 Abst. Kursziel*:
14,88%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
17,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

11:21 E.ON Equal Weight Barclays Capital
13.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 E.ON Halten DZ BANK
12.08.26 E.ON Neutral UBS AG
12.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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