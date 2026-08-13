HelloFresh Aktie
Marktkap. 498,07 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 4,70 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters erschienen zunehmend ambitioniert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Wichtig sei der Erfolg der Back-to-School-Aktion mit saisonalen Kampagnen und Sonderangeboten zum Ende der Sommerferien und zum Schulstart./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,40 €
|Abst. Kursziel*:
5,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,77%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:41
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:41
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital