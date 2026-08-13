HelloFresh mit gedämpfter Umsatzdynamik im zweiten Quartal
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Die aktuellen Quartalszahlen zeigen einen Umsatzrückgang – zugleich hält das Unternehmen an seiner Ergebnisprognose fest
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