HelloFresh mit gedämpfter Umsatzdynamik im zweiten Quartal

13.08.26 18:03 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Die aktuellen Quartalszahlen zeigen einen Umsatzrückgang – zugleich hält das Unternehmen an seiner Ergebnisprognose fest

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