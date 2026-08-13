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HelloFresh mit gedämpfter Umsatzdynamik im zweiten Quartal

13.08.26 18:03 Uhr

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Die aktuellen Quartalszahlen zeigen einen Umsatzrückgang – zugleich hält das Unternehmen an seiner Ergebnisprognose fest

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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