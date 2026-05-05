UBS AG

HelloFresh Buy

13:36 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Unternehmen am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein unspektakuläres erstes Quartal. Die Erholung im Bereich Fertiggerichte habe sich fortgesetzt./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE