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UBS AG

HelloFresh Neutral

08:11 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,25 €		 Abst. Kursziel*:
10,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:11 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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