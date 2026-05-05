Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

09:31 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE