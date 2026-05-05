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Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

09:31 Uhr
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,64 €		 Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
4,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:31 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 HelloFresh Buy UBS AG
23.03.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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