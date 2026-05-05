HelloFresh Aktie
Marktkap. 680,3 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,40 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,64 €
|Abst. Kursziel*:
-5,17%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
4,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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