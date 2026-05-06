Barclays Capital

Infineon Overweight

14:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 44 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chiphersteller habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben, da der Aufschwung an Fahrt gewinne und die durch die KI-Nachfrage bedingte Angebotsverknappung nun auch dem übrigen Geschäft zugutekomme, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ausbleiben einer spezifischen Anhebung der KI-Prognose sei zwar enttäuschend gewesen, er werte dies jedoch in erster Linie als Ausdruck einer konservativen Haltung, schrieb der Analyst. Er korrigierte seine Schätzungen für 2026/27 kräftig nach oben./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon