QIAGEN Aktie
Marktkap. 5,96 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen nach endgültigen Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Analyst Luke Sergott aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikspezialisten. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) schrieb er, dass mit dem detaillierten Bericht zum Auftaktviertel 2026 am Vorabend die "zweite Etappe des EPS-Triathlons" absolviert worden sei. An diesem Donnerstag folge nun mit der virtuellen Spotlight-Session zu Quantiferon die dritte Etappe./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
28,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
28,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luke Sergott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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