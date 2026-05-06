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Symbol QGEN

Barclays Capital

QIAGEN Equal Weight

14:31 Uhr
QIAGEN Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen nach endgültigen Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Analyst Luke Sergott aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikspezialisten. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) schrieb er, dass mit dem detaillierten Bericht zum Auftaktviertel 2026 am Vorabend die "zweite Etappe des EPS-Triathlons" absolviert worden sei. An diesem Donnerstag folge nun mit der virtuellen Spotlight-Session zu Quantiferon die dritte Etappe./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
28,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luke Sergott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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