FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen und habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Interesse an einer Fusion mit Quidel zeige, wie interessant das Geschäftsmodell des Diagnostik- und Biotechunternehmens sei./mf/edh