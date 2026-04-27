QIAGEN Aktie
Marktkap. 6,77 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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