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Marktkap. 6,77 Mrd. EUR

KGV 23,17
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WKN A41HBE

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ISIN NL0015002SN0

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Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Buy

11:51 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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