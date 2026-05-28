UBS AG

GSK Neutral

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Die auf der Hepatologen-Konferenz präsentierten Daten zum Hepatitis-Mittel Bepirovirsen erschienen beeindruckend, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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