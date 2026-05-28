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Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

12:11 Uhr
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Die auf der Hepatologen-Konferenz präsentierten Daten zum Hepatitis-Mittel Bepirovirsen erschienen beeindruckend, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,01 £		 Abst. Kursziel*:
2,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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