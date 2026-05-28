GSK Aktie
Marktkap. 89,27 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Die auf der Hepatologen-Konferenz präsentierten Daten zum Hepatitis-Mittel Bepirovirsen erschienen beeindruckend, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Neutral
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,01 £
|Abst. Kursziel*:
2,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:11
|GSK Neutral
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|Deutsche Bank AG