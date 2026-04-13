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Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

10:56 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Analystenkonferenz nach den Daten zweier Onkologie-Studien. Der Ansatz des Wirkstoffs B7-H4 werde künftig eine Rolle spielen bei gynäkologischen Tumoren, wobei GSK nahe an der Spitze des Feldes liege./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,73 £		 Abst. Kursziel*:
-12,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:46 GSK Underweight Barclays Capital
13.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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