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WKN A2DW8Z

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ISIN LU1673108939

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Symbol AANNF

UBS AG

Aroundtown SA Neutral

13:26 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2,45 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,55 €		 Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,45%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
11:46 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
09:16 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
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