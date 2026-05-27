UBS AG

Aroundtown SA Neutral

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA