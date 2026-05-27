Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,82 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,45 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,55 €
|Abst. Kursziel*:
-4,00%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,45%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|13:26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|11:46
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|20.05.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|13:26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|11:46
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|20.05.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|11:46
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG