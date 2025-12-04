Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag an robuste Quartalszahlen an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
4,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,73 €
|Abst. Kursziel*:
50,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,74%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|13:36
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
