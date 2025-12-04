DAX 24.043 +0,7%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.295 -1,1%Euro 1,1647 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.225 +0,4%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag an robuste Quartalszahlen an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
4,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,73 €		 Abst. Kursziel*:
50,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,74%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

13:36 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.12.25 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Aroundtown SA Neutral UBS AG
27.11.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
