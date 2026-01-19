DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.454 -1,2%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.086 -1,8%Bitcoin 76.415 -3,9%Euro 1,1732 +0,7%Öl 64,92 +1,2%Gold 4.764 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Ryanair A1401Z Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin? Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
516,60 EUR -1,00 EUR -0,19 %
STU
606,55 USD -13,77 USD -2,22 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,34 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

UBS AG

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

17:51 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
516,60 EUR -1,00 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 915 auf 830 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und beschleunigt. Der bevorstehende Bericht von Meta für das Schlussviertel 2025, mit Prognosen zu Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026, dürfte Ju zufolge die Unsicherheit verringern, mit der die Aktie seit dem Bericht zum dritten Quartal zu kämpfen gehabt habe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 830,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 610,57		 Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 606,55		 Abst. Kursziel aktuell:
36,84%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 837,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

17:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
12.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

dpa-afx Sammelklage Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Meta (META) geht All-in bei KI – Billionen-Dollar-Wette mit ungewissem Ausgang!
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend fester
finanzen.net S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen
finanzen.net S&P 500 nach drei starken Jahren: Warum 2026 die Anleger trotzdem positiv überraschen könnte
MarketWatch Why Alphabet and Meta investors shouldn’t sweat ChatGPT’s ad launch — for now
Benzinga How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis
Benzinga Meta&#39;s Recent Stock Decline Is &#39;Self-Inflicted,&#39; Says Analyst, Predicts Rally If Mark Zuckerberg Does This
Benzinga $1000 Invested In Meta Platforms 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Zacks OKLO Pulls Back 10% After META Deal - What Investors Missed
MotleyFool Could Meta Platforms Stock Help You Retire a Millionaire?
MotleyFool Is Meta Stock a Buy Going Into 2026?
Zacks Meta Platforms, Inc. (META) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen