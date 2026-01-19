Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,34 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 915 auf 830 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und beschleunigt. Der bevorstehende Bericht von Meta für das Schlussviertel 2025, mit Prognosen zu Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026, dürfte Ju zufolge die Unsicherheit verringern, mit der die Aktie seit dem Bericht zum dritten Quartal zu kämpfen gehabt habe./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 830,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 610,57
|Abst. Kursziel*:
35,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 606,55
|Abst. Kursziel aktuell:
36,84%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 837,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
