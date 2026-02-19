DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,1%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.183 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,85 -0,1%Gold4.993 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Ausgaben

NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft

20.02.26 03:34 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Faktoren belasten den Kurs 2026 | finanzen.net

Die NVIDIA-Aktie zählt 2026 bislang zu den Enttäuschungen im Tech-Sektor. Trotz starker Geschäftszahlen steht der Kurs aus mehreren Gründen unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
258,20 EUR -0,65 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
173,90 EUR -0,12 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
548,50 EUR 6,70 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
338,50 EUR -1,40 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,64 EUR -0,04 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA-Aktie underperformt seit Jahresbeginn 2026 den breiten Markt
• Wolfe Research-Analyst Chris Caso nannte drei Gründe für die Schwäche
• US-Exportkontrollen für China bleiben struktureller Belastungsfaktor

Wer­bung

Milliardenschwere KI-Ausgaben sorgen für Unbehagen

Obwohl das Geschäft bei NVIDIA operativ hervorragend läuft, hat die Aktie seit Jahresbeginn 2026 den breiten Markt underperformt. Im zuletzt veröffentlichten dritten Geschäftsquartal (Stichtag Oktober 2025) erzielte NVIDIA einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 62 Prozent im Jahresvergleich. Für das vierte Geschäftsquartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von rund 65 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Ergebnisse des vierten Quartals sollen am 25. Februar 2026 vorgelegt werden.

Was Anleger trotzdem nervös macht, sind die gewaltigen Investitionspläne der großen Tech-Konzerne. Amazon kündigte im Rahmen seiner Q4-Zahlen am 6. Februar 2026 an, im laufenden Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar für Investitionsausgaben einzuplanen, wobei der Großteil in KI-Infrastruktur und Rechenzentren fließen soll. Die Google-Mutter Alphabet plant für 2026 Ausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar, und Meta bewegt sich mit 115 bis 135 Milliarden US-Dollar in einer ähnlichen Größenordnung. Zusammengenommen wollen diese vier Konzerne in einem einzigen Jahr über 600 Milliarden US-Dollar investieren. Wie Daniel Sparks in seinem Beitrag bei The Motley Fool vom 16. Februar 2026 schreibt, deuten solche Summen auf eine gewisse euphorische Stimmung rund um KI hin. Amazons freier Cashflow lag zuletzt bei nur 11,2 Milliarden US-Dollar, was signalisiert, dass der Konzern 2026 einen deutlich negativen freien Cashflow einplanen dürfte. Für viele Investoren stellt sich daher die Frage, ob ein solches Investitionstempo nachhaltig aufrechterhalten werden kann.

Wachsende Konkurrenz durch Eigenentwicklungen

Ein weiterer Faktor, der auf der NVIDIA-Aktie lastet, ist die zunehmende Konkurrenz durch hauseigene Chip-Programme der großen Cloud-Anbieter. Allen voran Amazon: Das Unternehmen verfügt mittlerweile über ein eigenes Chip-Geschäft mit einer jährlichen Umsatzrate von über 10 Milliarden US-Dollar. Der hauseigene KI-Chip Trainium2 ist nach Unternehmensangaben bereits vollständig ausgebucht, und mit Anthropic nutzt ein prominenter KI-Entwickler den Chip, um seine Modelle zu trainieren. Amazon-CEO Andy Jassy machte während des Q4-Earnings-Calls am 6. Februar 2026 klar, dass die Kosten von KI-Chips aktuell eine erhebliche Hürde darstellen und Amazon mit eigenen Chip-Lösungen gezielt gegensteuern wolle. Auch Alphabet und Microsoft treiben ihre eigenen KI-Chip-Programme voran und setzen intern zunehmend auf eigene Lösungen für ihre Cloud-Infrastruktur. Sollte es diesen Konzernen gelingen, leistungsfähige Alternativen zu deutlich günstigeren Preisen anzubieten, könnte das NVIDIAs Preissetzungsmacht und damit auch die Margen langfristig unter Druck setzen.

Wer­bung

Hinzu kommen, wie aus einer Analyse von EBC Financial Group vom 5. Februar 2026 hervorgeht, Belastungen durch den laufenden Architekturwechsel bei NVIDIA selbst. Der Übergang von Hopper- auf Blackwell-Systeme hat die Bruttomarge temporär belastet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 verbuchte NVIDIA eine Belastung von 4,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit überschüssigen H20-Lagerbeständen und Kaufverpflichtungen. Auch geopolitische Einschränkungen, insbesondere die US-Exportkontrollen für den chinesischen Markt, bleiben ein struktureller Belastungsfaktor.

Bewertung und der Blick nach vorne

Auch die Bewertung dürfte eine Rolle bei der verhaltenen Kursentwicklung spielen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Motley Fool-Beitrags am 16. Februar 2026 lag NVIDIAs Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 45, das Forward-KGV bei rund 24. Wie Sparks in seinem Beitrag einordnet, deute das Forward-KGV darauf hin, dass NVIDIA bei anhaltendem Wachstum in seine aktuelle Bewertung hineinwachsen könnte. Allerdings wäre selbst dieses Multiple zu hoch angesetzt, sollten sich die beschriebenen Risiken tatsächlich materialisieren.

Wolfe Research-Analyst Chris Caso fasste in einer Kundennotiz vom 13. Januar 2026, auf die sich CNBC bezog, die Gründe für die Schwächephase zusammen und nannte drei Hauptfaktoren: den späten Blackwell-Launch, Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben und die wachsende Bedrohung durch eigenentwickelte KI-Chips der Hyperscaler.

Wer­bung

Am 25. Februar 2026 legt NVIDIA die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals vor. Dieser Termin dürfte als nächster großer Katalysator für die Aktie fungieren, da er neue Prognosen, eine aktualisierte Margenentwicklung und eine Einordnung der Nachfragesituation liefert. Trotz der Schwächephase bleibt NVIDIA ein hochprofitables Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum. Der Markt preist allerdings zunehmend die Risiken ein, die mit einem möglichen Ende des exponentiellen KI-Investitionszyklus einhergehen könnten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen