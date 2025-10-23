In eigener Sache

ZERO vereint umfassende Handelsmöglichkeiten, innovative Tools und eine leistungsstarke Plattform - ideal für anspruchsvolles Trading!

­

Als aktiver Trader benötigst Du einen On­line Bro­ker, der mehr als nur die Basics bietet. Du brauchst eine Platt­form, die Dich mit inno­vativen Tools, Zuver­lässig­keit und flexib­lem Support in jeder Markt­situation unter­stützt - perfekt abge­stimmt auf Deine Anforde­rungen für eine präzise, kosten­effiziente Umsetzung Deiner Trading-Strategien.

Wir möchten Dich heute ein­laden, finanzen.net ZERO zu testen.

Warum? Weil ZERO Dir zahl­reiche Tools und Features bietet, die für Deinen Trading-Erfolg wichtig sind. Außer­dem handelst Du bei finanzen.net ZERO ohne Order­gebühren - es fallen lediglich markt­übliche Spreads an. Das bedeutet maximale Kosten­effizienz bei vollem Zugriff auf leistungs­starke Tools und viel­seitige Handels­möglich­keiten.

­

Stell' ZERO jetzt auf die Probe! Du wirst es nicht bereuen.





Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Ak­tien, Deri­vate, E­T­Fs und Fond­s wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).

und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Ak­tien, Deri­vate, E­T­Fs und Fond­s wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads). Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Ak­tien, Kryp­to, Fond­s und E­T­Fs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads).

mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Ak­tien, Kryp­to, Fond­s und E­T­Fs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads). Echte Kryp­tos 24/7 han­deln ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)

ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land) Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.

wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln. Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.

auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs. Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.

wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen. Native und robuste Plattform : ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.

: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel. Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net

in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net ZERO ist "Kosten­sieger" bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF.

bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF. Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).

Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store). Alle Features von finanzen.net ZERO

Stiftung Warentest bestätigt: ZERO ist "Kostensieger"



Laut Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024) ist finanzen.net ZERO "Kosten­sieger" und landet im Vergleich mit allen On­line-Bro­kern und Filial­banken ganz vorne - eine Auszeichnung, die Dir echte Kosten­effizienz garantiert.

ZERO Winterdeal 2025: Sichere Dir als Neukunde jetzt

eine Gratis-Aktie

einen Anteil am neuen finanzen.net MSCI World E­T­F

bis zu 300 € Wechselprämie (nach Depotübertrag)1

Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir den ZERO Winterdeal 2025!1

Jetzt informieren und Aktionsgeschenk sichern

1 Aktion gültig bis 31.12.2025. Bitte beachte die Teilnahme­­bedingungen.

Profitiere auch Du von einem Bro­ker, der Deine Anforderungen genau versteht und Dir exakt die Tools bietet, die für echte Trader zählen!

finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

­