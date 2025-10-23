Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
ZERO vereint umfassende Handelsmöglichkeiten, innovative Tools und eine leistungsstarke Plattform - ideal für anspruchsvolles Trading!
Als aktiver Trader benötigst Du einen Online Broker, der mehr als nur die Basics bietet. Du brauchst eine Plattform, die Dich mit innovativen Tools, Zuverlässigkeit und flexiblem Support in jeder Marktsituation unterstützt - perfekt abgestimmt auf Deine Anforderungen für eine präzise, kosteneffiziente Umsetzung Deiner Trading-Strategien.
Wir möchten Dich heute einladen, finanzen.net ZERO zu testen.
Warum? Weil ZERO Dir zahlreiche Tools und Features bietet, die für Deinen Trading-Erfolg wichtig sind. Außerdem handelst Du bei finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren - es fallen lediglich marktübliche Spreads an. Das bedeutet maximale Kosteneffizienz bei vollem Zugriff auf leistungsstarke Tools und vielseitige Handelsmöglichkeiten.
Stell' ZERO jetzt auf die Probe! Du wirst es nicht bereuen.
Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick
- Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
- Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich - natürlich ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).
- Echte Kryptos 24/7 handeln ohne Depot- oder Verwahrgebühren, Fremdkostenpauschalen oder Nebenkosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher verwahrt in Deutschland)
- Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu handeln.
- Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
- Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kostenlose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeitdaten und Depotstatistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.
- Native und robuste Plattform: einfach zu bedienende Handelsoberfläche für schnellen und zuverlässigen Handel.
- Intuitives Trading und volle Integration in Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net
- ZERO ist "Kostensieger" bei Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024) und mehrfach empfohlen von WELT, Finanztip, Finanzfluss und extraETF.
- Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungsportal Trustpilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
- Alle Features von finanzen.net ZERO
Stiftung Warentest bestätigt: ZERO ist "Kostensieger"
Laut Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024) ist finanzen.net ZERO "Kostensieger" und landet im Vergleich mit allen Online-Brokern und Filialbanken ganz vorne - eine Auszeichnung, die Dir echte Kosteneffizienz garantiert.
ZERO Winterdeal 2025: Sichere Dir als Neukunde jetzt
- eine Gratis-Aktie
- einen Anteil am neuen finanzen.net MSCI World ETF
- bis zu 300 € Wechselprämie (nach Depotübertrag)1
Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir den ZERO Winterdeal 2025!1
Jetzt informieren und Aktionsgeschenk sichern
1 Aktion gültig bis 31.12.2025. Bitte beachte die Teilnahmebedingungen.
Profitiere auch Du von einem Broker, der Deine Anforderungen genau versteht und Dir exakt die Tools bietet, die für echte Trader zählen!
finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Teilnahmebedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.
