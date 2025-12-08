Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,23 Prozent auf 89.988,56 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.192,34 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 12,19 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 2,42 Prozent auf 83,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,35 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,67 Prozent auf 3.103,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.052,66 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:09 gibt Bitcoin Cash um 1,58 Prozent auf 588,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 597,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,041 US-Dollar) geht es um 1,56 Prozent auf 2,072 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 2,91 Prozent auf 373,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 362,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,4167 US-Dollar) geht es um 4,36 Prozent auf 0,4348 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2366 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2423 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,2837 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2869 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,18 Prozent auf 894,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 892,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1425 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:06 steigt der Solana-Kurs um 2,69 Prozent auf 135,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 131,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 1,16 Prozent auf 13,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Chainlink-Kurs um 0,80 Prozent auf 13,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,62 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 2,01 Prozent auf 1,609 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,577 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.