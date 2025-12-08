DAX24.040 +0,1%Est505.719 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 +0,3%Nas23.533 -0,2%Bitcoin77.771 +0,4%Euro1,1617 -0,2%Öl62,80 -1,7%Gold4.196 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

08.12.25 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.991,0607 CHF 399,5753 CHF 0,55%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.770,7515 EUR 299,8605 EUR 0,39%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.860,4948 GBP 179,4412 GBP 0,27%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.086.757,4178 JPY 74.655,8290 JPY 0,53%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.361,8640 USD 169,5238 USD 0,19%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.519,4877 CHF 62,5454 CHF 2,55%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.684,4719 EUR 62,3806 EUR 2,38%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.342,3921 GBP 51,6490 GBP 2,25%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
486.243,2708 JPY 11.987,5869 JPY 2,53%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.119,0889 USD 66,4254 USD 2,18%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,8144 CHF 3,8650 CHF 3,65%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,0054 EUR 3,9344 EUR 3,48%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
102,0955 GBP 3,3131 GBP 3,35%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.193,3954 JPY 742,3354 JPY 3,63%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
135,9486 USD 4,3103 USD 3,27%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6796 CHF 0,0372 CHF 2,26%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7896 EUR 0,0367 EUR 2,10%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5615 GBP 0,0302 GBP 1,97%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
324,1453 JPY 7,1160 JPY 2,24%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0793 USD 0,0386 USD 1,89%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
725,4888 CHF 6,9369 CHF 0,97%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
772,9962 EUR 6,1451 EUR 0,80%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
674,4940 GBP 4,5483 GBP 0,68%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
140.014,1970 JPY 1.314,4254 JPY 0,95%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,23 Prozent auf 89.988,56 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.192,34 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 12,19 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 2,42 Prozent auf 83,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,35 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,67 Prozent auf 3.103,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.052,66 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:09 gibt Bitcoin Cash um 1,58 Prozent auf 588,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 597,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,041 US-Dollar) geht es um 1,56 Prozent auf 2,072 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 2,91 Prozent auf 373,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 362,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,4167 US-Dollar) geht es um 4,36 Prozent auf 0,4348 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2366 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2423 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,2837 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2869 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,18 Prozent auf 894,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 892,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1425 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:06 steigt der Solana-Kurs um 2,69 Prozent auf 135,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 131,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 1,16 Prozent auf 13,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Chainlink-Kurs um 0,80 Prozent auf 13,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,62 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 2,01 Prozent auf 1,609 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,577 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com