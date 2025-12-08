Rheinmetall erhält Bundeswehrauftrag - RENK-Aktie profitiert von Kaufempfehlung - HENSOLDT zieht mit
Deutsche Rüstungswerte haben sich am Montag von ihren jüngsten Rückschlägen erholt: Rheinmetall erhält einen Munitionsauftrag von der Bundeswehr, während RENK von einer Kaufempfehlung profitiert.
Werte in diesem Artikel
Allen voran RENK nach einer Kaufempfehlung der Citigroup. Die Aktien des Herstellers von Panzergetrieben gewinnen via XETRA zeitweise 3,56 Prozent auf 53,55 Euro. Von ihrem Rekord über 90 Euro Anfang Oktober hatten sie bis zum 1. Dezember bei gut 47 Euro fast die Hälfte an Wert verloren. Zuletzt belastete vor allem die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine.
Militärexperten wie auch Analysten betonten zuletzt aber immer wieder, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde. So nun auch Charles Armitage von der Citigroup. Er geht von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus, ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nimmt. Bei unverändertem Kursziel von 65 Euro rät er nach dem zuletzt schwachen Lauf zum Kauf der Aktien.
Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr
Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.
Rheinmetall-Titel erholen sich am Montag ebenfalls: Sie stiegen via XETRA zuletzt um 2,26 Prozent auf 1.564,00 Euro, während auch HENSOLDT-Papiere 1,39 Prozent auf 69,40 Euro gewannen. Rheinmetall hatten seit ihrem Rekord bei 2.008 Euro 30 Prozent verloren, HENSOLDT vom Höchststand bei fast 118 Euro bis zu 45 Prozent.
Trotz der Rückschläge seit ihren Hochs liegen die Rüstungsaktien seit Ende 2024 weiter deutlich im Plus. So gewannen die Rheinmetall-Anteile im bisherigen Jahresverlauf 155 Prozent, nachdem sich das Papier bereits von 2022 bis 2024 deutlich verteuert hatte.
FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen