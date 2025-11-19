DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.228 -0,9%Top 10 Crypto 12,04 -3,3%Nas 22.201 -1,6%Bitcoin 75.114 -5,2%Euro 1,1535 +0,0%Öl 63,41 -0,4%Gold 4.060 -0,5%
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 78,73 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Der Rüstungskonzern sei bestens positioniert, um vom gestarteten massiven Auf- und Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten zu profitieren, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 erwartet der Experte hohe Wachstumsraten. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:14 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.620,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.621,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

