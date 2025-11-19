DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Der Rüstungskonzern sei bestens positioniert, um vom gestarteten massiven Auf- und Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten zu profitieren, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 erwartet der Experte hohe Wachstumsraten. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet./niw/he

