Rheinmetall Aktie
Marktkap. 78,73 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Der Rüstungskonzern sei bestens positioniert, um vom gestarteten massiven Auf- und Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten zu profitieren, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 erwartet der Experte hohe Wachstumsraten. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:14 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Kaufen
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.620,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.621,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|19:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|18:56
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|18:56
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|18:56
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research