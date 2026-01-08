DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.956 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,26 -0,7%Gold 4.472 -0,1%
EssilorLuxottica Aktie

275,50 EUR +0,90 EUR +0,33 %
FSE
256,44 CHF +3,39 CHF +1,34 %
BRX
Marktkap. 125,7 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

11:56 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
275,50 EUR 0,90 EUR 0,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen von 365 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Mittelpunkt der Zahlen für das vierte Quartal dürfte das Wachstum stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt für den Optikkonzern werde sich wohl etwas abgeschwächt haben./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
275,40 €		 Abst. Kursziel*:
30,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
275,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,67%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
332,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

11:56 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
08.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Brillenlizenzvertrag mit Burberry bis 2035 verlängert
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
