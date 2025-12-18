Kooperation

Der Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica und der britische Luxusmodekonzern Burberry haben einen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Burberry um weitere zehn Jahre verlängert.

Die Unternehmen gaben am Donnerstag bekannt, dass der bestehende Lizenzvertrag, der am 31. Dezember auslaufen sollte, bis zum 31. Dezember 2035 verlängert wurde.

Der Vertrag umfasst die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Brillen unter der Marke Burberry, teilten EssilorLuxottica und Burberry mit. Die Unternehmen sind seit 2006 Partner.

An der Euronext Paris steigt die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise um 0,658 Prozent auf 275,50 Euro.

