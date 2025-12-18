EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Brillenlizenzvertrag mit Burberry bis 2035 verlängert
Der Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica und der britische Luxusmodekonzern Burberry haben einen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Burberry um weitere zehn Jahre verlängert.
Werte in diesem Artikel
Die Unternehmen gaben am Donnerstag bekannt, dass der bestehende Lizenzvertrag, der am 31. Dezember auslaufen sollte, bis zum 31. Dezember 2035 verlängert wurde.
Der Vertrag umfasst die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Brillen unter der Marke Burberry, teilten EssilorLuxottica und Burberry mit. Die Unternehmen sind seit 2006 Partner.
An der Euronext Paris steigt die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise um 0,658 Prozent auf 275,50 Euro.
DOW JONES-
Ausgewählte Hebelprodukte auf Burberry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Burberry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Burberry News
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images