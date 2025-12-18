DAX23.968 ±0,0%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1720 -0,2%Öl60,00 -1,1%Gold4.326 -0,3%
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion
Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics
EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Brillenlizenzvertrag mit Burberry bis 2035 verlängert

18.12.25 09:23 Uhr
EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Burberry-Deal bis 2035 | finanzen.net

Der Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica und der britische Luxusmodekonzern Burberry haben einen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Burberry um weitere zehn Jahre verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burberry plc
14,61 EUR -0,19 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EssilorLuxottica
276,40 EUR 2,10 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unternehmen gaben am Donnerstag bekannt, dass der bestehende Lizenzvertrag, der am 31. Dezember auslaufen sollte, bis zum 31. Dezember 2035 verlängert wurde.

Der Vertrag umfasst die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Brillen unter der Marke Burberry, teilten EssilorLuxottica und Burberry mit. Die Unternehmen sind seit 2006 Partner.

An der Euronext Paris steigt die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise um 0,658 Prozent auf 275,50 Euro.

DOW JONES-

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
11.12.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025EssilorLuxottica KaufenDZ BANK
09.12.2025EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
09.12.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
