DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,14 -2,6%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.562 +0,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl59,96 -1,2%Gold4.336 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- Rheinmetall verkauft Autozuliefersparte -- Medline, D-Wave, Tesla, Oracle, Siemens Energy, Micron, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish
Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Aktienverkäufe

Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen

18.12.25 03:10 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Fokus: CFO Taneja trennt sich 2025 von zahlreichen Unternehmensanteilen | finanzen.net

Tesla-Finanzchef Vaibhav Taneja hat 2025 einen großen Teil seiner Unternehmensanteile verkauft. Die Transaktionen erfolgten in einem für den Elektroautobauer herausfordernden Geschäftsjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
399,20 EUR -18,60 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla-CFO Vaibhav Taneja verkaufte 2025 Aktien im Wert von über 19 Millionen US-Dollar
• Die Verkäufe erfolgten größtenteils im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans
• Insgesamt trennte sich der Finanzchef von rund 58.480 Anteilen des Elektroautobauers

Wer­bung

Aktienverkäufe im Millionenwert

Der Finanzchef von Tesla, Vaibhav Taneja, hat im Kalenderjahr 2025 Unternehmensaktien im Gesamtwert von über 19 Millionen US-Dollar veräußert. Wie das Fachportal CFO Dive am 9. Dezember 2025 berichtete, trennte sich Taneja im Laufe des Jahres von insgesamt etwa 58.480 Aktien. Die monatlichen Verkäufe lagen demnach typischerweise zwischen einer und zwei Millionen US-Dollar.

Aus einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Form-4-Formular geht hervor, dass Taneja am 8. Dezember 2025 weitere 2.637 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 443,93 US-Dollar verkaufte. Nach dieser Transaktion hielt der Finanzchef noch 13.757 Tesla-Aktien direkt sowie weitere 111.000 Aktien indirekt über sogenannte GRATs - Treuhandstrukturen zur steuereffizienten Vermögensübertragung an Familienangehörige.

Ein Großteil der Transaktionen erfolgte im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans (Rule 10b5-1), den Taneja am 1. Mai 2024 eingerichtet hatte. Dieser Plan erlaubte den potenziellen Verkauf von bis zu 84.000 Stammaktien und lief am 31. Juli 2025 aus.

Wer­bung

Üppiges Vergütungspaket als Hintergrund

Die Aktienverkäufe stehen im Zusammenhang mit Tanejas umfangreichem Vergütungspaket. Der seit 2023 als CFO tätige Manager erhielt 2024 eine Gesamtvergütung von 139 Millionen US-Dollar - eine der höchsten unter den Führungskräften des Unternehmens. Wie CFO Dive berichtet, setzte sich das Paket größtenteils aus Aktienoptionen im Wert von etwa 113 Millionen US-Dollar sowie Aktienzuteilungen von rund 26 Millionen US-Dollar zusammen.

Der Verkauf vom 8. Dezember 2025 erfolgte laut SEC-Unterlagen im Zuge einer automatischen Steuereinbehaltung. Tesla behielt die Aktien automatisch ein und verkaufte sie, um Tanejas Steuerverpflichtungen aus dem Vesting von Restricted Stock Units zu erfüllen. Bei sogenannten Restricted Stock Units handelt es sich um Aktienzusagen, die nach einer festgelegten Haltefrist in echte Aktien umgewandelt werden. Beim Vesting, also der Umwandlung, werden diese steuerpflichtig.

Turbulentes Jahr für Tesla

Die Verkäufe fielen in ein herausforderndes Geschäftsjahr für den Elektroautobauer aus Austin, Texas. Der Marktanteil von Tesla in den USA sank im August 2025 auf 38 Prozent - laut Kelley Blue Book, einer Tochter von Cox Automotive, der niedrigste Stand in der modernen Ära der Elektromobilität.

Wer­bung

Auch die Gewinne gerieten unter Druck. Laut dem offiziellen Quartalsbericht von Tesla ging das operative Ergebnis im dritten Quartal 2025 um 40 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar zurück, während der Nettogewinn um 37 Prozent fiel. Zugleich erzielte das Unternehmen jedoch Rekordauslieferungen und einen Rekordumsatz von 28,1 Milliarden US-Dollar im Quartal. Trotz der umfangreichen Verkäufe hält Taneja weiterhin Aktien im Wert von mehreren Millionen US-Dollar - ein bei hochvergüteten Führungskräften übliches Vorgehen zur Diversifizierung des eigenen Portfolios.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen