Barclays Capital

Tesla Equal Weight

17:01 Uhr
Tesla Equal Weight
Tesla
Tesla
367,50 EUR -3,40 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 427,25		 Abst. Kursziel*:
-18,08%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 426,62		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,96%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

