Airbus Aktie
Marktkap. 161,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Von der Notwendigkeit eines kritischen Software-Updates sei rund die Hälfte der A320-Flotte betroffen, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Doch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sowie auf die Finanzkennziffern des Flugzeugbaues sollten sich in Grenzen halten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
197,56 €
|Abst. Kursziel*:
21,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
188,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|11:16
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
