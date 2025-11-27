BAT Aktie
Marktkap. 108,15 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4400 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank neuartiger Produkte wie E-Zigaretten sowie des verbesserten Margenprofils sollte der Konzern im kommenden Jahr den Gewinn stabil halten, nachdem er bisher mit einem Rückgang gerechnet habe, schrieb Damian McNeela in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,75 £
|Abst. Kursziel*:
12,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Damian McNeela
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
