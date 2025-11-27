DAX 23.745 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,47 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.089 +0,5%Euro 1,1566 -0,3%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.170 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Apple-Aktie im Blick: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte Apple-Aktie im Blick: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
50,00 EUR +0,65 EUR +1,32 %
STU
46,31 CHF +0,51 CHF +1,10 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 108,15 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

10:26 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
50,00 EUR 0,65 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4400 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank neuartiger Produkte wie E-Zigaretten sowie des verbesserten Margenprofils sollte der Konzern im kommenden Jahr den Gewinn stabil halten, nachdem er bisher mit einem Rückgang gerechnet habe, schrieb Damian McNeela in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,75 £		 Abst. Kursziel*:
12,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

10:26 BAT Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT schiebt sich am Freitagvormittag vor
finanzen.net BAT Aktie News: BAT verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt am Donnerstagmittag ab
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 mittags
finanzen.net BAT Aktie News: BAT tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
Korea Times BAT Rothmans launches recruitment drive
Korea Times Confidence with bat spilling over to defense for KBO rookie
Novinite Bulgarian Woman’s Home Destroyed in Iranian Airstrike on Bat Yam, Israel
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen