Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 13: UPS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 33 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Beiersdorf
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 10: LANXESS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 9: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA von 57,60 auf 58,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: GEA
Platz 8: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Generali
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Adobe
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: K+S
Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 3: Porsche AG
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: FMC
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: BMW
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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