Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Porsche vz. Aktie

36,41 EUR -1,27 EUR -3,37 %
STU
Marktkap. 33,7 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

DZ BANK

Porsche vz Verkaufen

10:56 Uhr
Porsche vz Verkaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
36,41 EUR -1,27 EUR -3,37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren ? schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation ? zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Verkaufen

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
36,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
36,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Porsche vz. Hold Warburg Research
12.03.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
12.03.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
12.03.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

