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Marktkap. 447,55 Mio. EUR

KGV 18,16 Div. Rendite 3,98%
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WKN A1TNUT

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ISIN DE000A1TNUT7

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Symbol DEUBF

Warburg Research

Deutsche Beteiligungs Buy

14:31 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
25,55 EUR 0,30 EUR 1,19%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 36,80 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Werte der Beteiligungen seien im ersten Quartal unter Druck gekommen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Laufe des Jahres sei aber von einer Erholung auszugehen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,40 €		 Abst. Kursziel*:
35,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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