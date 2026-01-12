QIAGEN Aktie
Marktkap. 6,67 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld ? mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Kaufen
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
32,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
32,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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