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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld ? mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Kaufen

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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32,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
32,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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